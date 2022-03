William et Kate: l’enfer au paradis

En tournée dans les Caraïbes, les Cambridge ont dû affronter un solide vent de contestation.

Photo polémique, visite annulée, velléités d’indépendance : le voyage des Cambridge a tourné au fiasco. Le prince William a admis publiquement qu’il ne sera peut-être jamais le chef du Commonwealth. À l’occasion du Jubilé de Platine célébrant les 70 ans de règne de la reine Elizabeth II, il s’agissait de resserrer les liens entre la Couronne britannique et ses anciennes colonies rassemblées sous la bannière du Commonwealth. Mais force est de le constater, la récente tournée du duc et de la duchesse de Cambridge dans les Caraïbes vient de s’achever sur un constat plus que mitigé. Du Belize aux Bahamas en passant par la Jamaïque, elle a carrément tourné au fiasco !