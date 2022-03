Mode: Carla Bruni, nouvelle égérie de la campagne Balmain

Carla Bruni a longtemps été une des reines des podiums mais elle est surtout maîtresse incontestée dans l’art de se réinventer : mannequin puis chanteuse, Première dame puis chanteuse à nouveau, avant de revenir à l’univers de la mode et d’endosser à 54 ans le costume de la nouvelle égérie Balmain, pour lequel nombre de jeunes tops d’aujourd’hui seraient prêtes à tout.

Carla Bruni Tedeschi voir le jour le 23 décembre 1967 dans une richissime famille turinoise. Son père Alberto est industriel et compositeur à ses heures, sa mère Marisa est concertiste classique et Carla n’est autre que la benjamine de la famille, qui arrive après son frère aîné Virginio et sa sœur Valeria. Sa grand-mère maternelle se trouve être Française d’origine. Si bien que lorsque l’idée vient aux parents de Carla de quitter l’Italie pour mettre leurs trois enfants à l’abri des Brigades rouges, c’est tout naturellement que la famille part s’installer à Paris.