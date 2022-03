Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones: un couple de légende

Après plus de vingt ans de mariage, Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones sont toujours aussi complices.

Il y a de ces couples de stars dont la longévité ne semble pas gagnée d’avance… Lorsque Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas ont officialisé leur relation en 1998, beaucoup pensaient que cette amourette télégénique ne serait qu’un feu de paille. Les apparences sont parfois trompeuses et plus de 20 ans plus tard, les deux acteurs affichent la même complicité et le même amour qu’au premier jour !

Sur les réseaux sociaux, Catherine Zeta-Jones poste régulièrement des clichés de son époux avec en légende de longues déclarations d’amour. Au fil des années, le couple s’est renforcé, notamment en traversant de nombreuses épreuves ensemble. Le cancer de la gorge de Michael Douglas en 2010 ou encore les troubles bipolaires de son épouse en 2013, qui l’ont poussée à être hospitalisée dans un centre de soins spécialisé, ont cependant failli avoir raison de leur union. Après la descente aux enfers de l’actrice, les deux stars se sont séparées, le temps de faire un break.