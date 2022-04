On monte le son - trois étoiles

Toutes les Acadiennes ne sont pas comme Lisa LeBlanc et, pourtant, elles feraient bien de s’inspirer de cet album incroyable, mâtiné de folk rock autant que de funk et de disco. La brune a décidément le chic pour écrire des chansons d’amour qui font tournoyer les têtes et les cœurs. Efficace, très réussi et une proposition complètement inédite.