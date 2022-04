Testé pour vous: le Samsung Galaxy S22 Ultra

Parmi les nombreux smartphones de Samsung, la série Galaxy S représente traditionnellement le haut de gamme. Et l’Ultra en est le modèle le plus performant. Il constitue l’appareil vitrine du savoir-faire du fabricant sud-coréen. Et cette année plus encore que par le passé. Il fusionne en effet l’approche loisirs/photos du Galaxy S aux aspects « productivité » du Note. Ce qui lui vaut de bénéficier d’un S Pen intégré. L’an dernier, avec le Galaxy S21, l’utilisation du stylet était déjà possible, mais pour le transport, un étui spécifique – et peu pratique – était requis. Ici, comme sur les anciens modèles Note, le S Pen vient se nicher dans le corps du smartphone. On l’a toujours avec soi, sans encombrement supplémentaire. Il permet une écriture naturelle et même de la calligraphie, avec des pleins et des déliés. Certains jugent l’objet comme un gadget pas franchement utile.