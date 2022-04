«Dans les yeux de Tammy Faye»: de la gloire à la chute

La télévision évangélique est vraiment propre aux États-Unis et certains télévangélistes sont de véritables stars souvent doublées de millionnaires, tant ces programmes sont populaires. Finalité avouée ou non, ils soutirent le moindre cent à leurs téléspectateurs ! Jim Bakker et Tammy Faye furent des précurseurs en la matière, ce n’était donc qu’une question de temps avant qu’un film raconte leur vie. Dans le rôle du personnage principal, on retrouve une Jessica Chastain complètement métamorphosée.