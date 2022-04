Jim Carrey au top de sa forme dans «Sonic»

On peut dire de Sonic qu’il est un hérisson vraiment pas comme les autres ! Non seulement il est anthropomorphe, mais il détient en plus des pouvoirs exceptionnels, dont celui de se déplacer à la vitesse supersonique. Mais voilà dix ans déjà qu’il a dû fuir sa planète pour se réfugier sur la Terre, où il mène une vie recluse. Du moins jusqu’au jour où il provoque une panne de courant qui touche la côte Ouest des États-Unis. Pisté par le Dr Robotnik agissant au nom du gouvernement, Sonic trouve refuge chez le shérif Wachowski. Ce dernier, qui est sur le point d’intégrer la police de San Francisco, se laisse convaincre de l’aider à fuir après avoir découvert – et très peu apprécié ! – les méthodes radicales et méprisantes du vilain Robotnik et de sa bande de sbires. « Sonic » est avant tout une série de jeux vidéo à succès éditée par Sega et déclinée en comics, puis en série télévisée, et déjà, une première fois, en film dès 1996.