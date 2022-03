Alec Baldwin va être papa pour la septième fois (vidéo)

Alec Baldwin et son épouse Hilaria ont annoncé attendre leur septième enfant. « Nous sommes une bonne équipe », ont-ils déclaré au magazine People. « L'une des plus belles choses que mes enfants ont expérimenté avec une grande famille, c'est la façon dont le coeur grandit avec chaque nouveau frère ou nouvelle soeur. » Le bébé est attendu pour l'automne.

Hilaria, 38 ans, et Alec Baldwin, 63, sont les heureux parents de Maria Lucia Victoria, 13 ans, Carmen Gabriela, 8 ans, Rafael Thomas, 6 ans, Leonardo Angel Charles, 5 ans, Romeo Alejandro David, 3 ans, et Eduardo Pao Lucas, 18 mois.

Dans la légende d'une vidéo les montrant en famille et diffusée sur Instagram, mardi, Hilaria explique: « Après de nombreux hauts et bas ces dernières années, nous avons un haut excitant et une énorme surprise: un autre Baldwinito arrive cet automne. Je vous partage le moment où nous l'avons annoncé aux enfants. Comme vous pouvez le voir, ils sont super excités. »