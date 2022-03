Pascal Obispo sur l’alcoolisme de Johnny Hallyday: «Je l’ai vu à poil avec un flingue sur la tempe»

On apprend ainsi que Johnny n'a jamais pu s'empêcher de mentir. « J'adore ça », sourit-il. On le voit à la sortie de la maternité, alors que Sylvie vient d'accoucher de David. Il était sur scène lorsqu'il est né et il repart illico, ne restant même pas 24 heures auprès d'eux. « J'ai un concert à Venise », dit-il en partant.

Pascal se souvient également d'une scène où il se trouvait en voiture avec Johnny. Johnny avait bu, il voulait conduire, Pascal a refusé et a pris le volant. « Et pendant qu'on roulait, il a passé le pied de l'autre côté pour appuyer sur la pédale pour que j'aille plus vite. En me disant: Moi, je suis plus fou que les autres. Je lui ai dit: Tu es fou mais moi j'ai envie de rester en vie. Donc tu enlèves ton pied. »