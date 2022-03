Bruce Willis, souffrant d’aphasie, met un terme à sa carrière

Sous une photo de Bruce, on peut lire: « Notre bien-aimé Bruce a connu quelques problèmes de santé récemment et il a été diagnostiqué aphasique, ce qui a un impact sur ses capacités cognitives. En conséquence et après avoir beaucoup réfléchi, il met un terme à sa carrière qui a tant compté pour lui. »

Les proches de Bruce Willis expliquent que c'est « un moment très difficile ». Le message est signé des filles de l'acteur Rumer, Scout, Tallulah, Mabel et Evelyn, ainsi que de la femme de Bruce, Emma Heming Willis, et de son ex-femme, Demi Moore.