«Je suis rentrée chez moi en bégayant», «J’ai voulu en finir»: d’autres stars ont aussi souffert d’aphasie

En 2001, Sharon Stone était hospitalisée suite à une attaque. Elle avait souffert d'une hémorragie « massive » dans le cerveau. Elle a saigné pendant neuf jours et elle a passé deux ans à réapprendre à marcher et à parler. « Je suis rentrée chez moi en bégayant, je n'ai pas pu lire pendant deux ans », se souvient Sharon Stone. Elle a récupéré ses fonctions de communication depuis. L'aphasie dont elle a souffert lui a appris l'humilité. « Maintenant, je suis plus forte. »

Emilia Clarke a fait un anévrisme juste après avoir fini de tourner la première saison de « Games of Thrones ». C'était en 2011. Elle a dû être opérée du cerveau et deux semaines plus, elle ne se souvenait même plus de son nom. Elle aussi souffrait d'aphasie. « Dans mes pires moments, je voulais enlever la prise », écrivait-il en 2019 dans un essai pour le New Yorker. « J'ai demandé au personnel médical de me laisser mourir. Mon travail - le rêve de ma vie - était centré sur le langage, sur la communication. Sans ça, j'étais perdue ».

Son aphasie fut temporaire. Deux ans plus tard, Emilia Clarke, menacée par un anévrisme, était opérée du cerveau pour la deuxième fois. Elle va bien aujourd'hui.