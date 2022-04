«Vous irez à l'Élysée en femme célibataire?»: les questions sexistes de Léa Salamé à Marine Le Pen et Nathalie Arthaud

Léa Salamé a interrogé les femmes candidates à la présidentielle sur leur vie privée mais pas les hommes. Les internautes sont excédés : « On en est encore là ? »

Elle a démandé à Marine Le Pen ce qui se passerait si elle était élue: « Vous irez seule à l'Élysée, en femme célibataire ? Il n'y aura pas de Monsieur première dame ? » Marine Le Pen a répondu avec sa verve habituelle: « En même temps, je suis célibataire, je ne vais pas aller me trouver un mari au motif qu'il faudrait entrer à l'Élysée avec un mari. Je trouve étonnant que ça étonne en 2022 en France qu'une femme célibataire soit suspectée d'être moins performante parce qu'elle n'est pas accompagnée d'un mari. Ça va bien, merci. Je pourrais consacrer l'intégralité de mon temps aux Français ainsi. »

Léa Salamé avait six candidats face à elle hier soir dans « Elysée 2022 », émission diffusée sur France 2. Et les questions qu'elle a réservées aux femmes de la soirée ont irrité les spectateurs.

Léa Salamé a ensuite demandé à Nathalie Arthaud si elle avait des enfants. Elle connaissait évidemment la réponse: Nathalie Arthaud n'en a pas. « Vous avez le sentiment d'avoir sacrifié votre vie privée pour la politique? », lui a alors demandé Salamé. La candidate a répondu que ça n'avait rien d'un sacrifice. « Je pense que c'est un sens à ma vie. »

Il y a quelques jours, le collectif Sista diffusait une vidéo montrant des hommes entrepreneurs répondre aux questions qu'on pose normalement aux femmes. Léa Salamé était en plein dans le cliché. Les internautes étaient excédés: « Marine Le Pen célibataire, ça dérange. Nathalie Arthaud sans enfant, ça dérange. Jean Lassalle 4 enfants, pas de commentaire. Dupont-Aignan en a probablement (il en a deux, NdlR), pas de questions dessus non plus. »

Un autre commentaire dit : « Donc en 2022 la question qu'on pose à une femme candidate pour la présidentielle c'est et beh alors, t'as pas d'enfants ? T'as sacrifié ta vie de femme normale pour la politique ?. Et pareil pour Le Pen : alors t'es célibataire ?? Sérieusement, on en est là ?! »