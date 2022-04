«Pourquoi je suis là?»: la tristesse des derniers tournages de Bruce Willis racontée par ses collègues

Le réalisateur de « Out of death », l'un des derniers films d'action de Bruce Willis, avait demandé, en juin 2020, de réduire d'urgence le rôle donné à Bruce Willis. Mike Burns écrivait dans un mail au scénariste du film: « Nous devons abréger ses dialogues et faire en sorte qu'il n'y ait pas de monologue ».

Mike Burns ne précisait pas pourquoi mais les problèmes d'aphasie de Bruce Willis étaient en fait déjà présents.