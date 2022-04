Les meilleurs moments des Grammy Awards (vidéo)

« J’en suis profondément convaincu, il n’y a pas de meilleur artiste, de meilleur musicien, de meilleur danseur, de meilleur acteur. Les arts créatifs sont subjectifs et ils touchent les gens à un moment de leur vie où ils en ont le plus besoin », a lancé le musicien virtuose et touche-à-tout en recevant son prix sur scène, le cinquième de la journée.

Jon Baptiste, pianiste afro-américain de 35 ans, a remporté dimanche soir le Grammy Award de l’album de l’année pour « We Are », un triomphe pour cette étoile montante à la notoriété encore modeste.

Il était nominé 11 fois. Il est reparti aussi avec les prix de la meilleure performance roots américaine, meilleure chanson roots américaine, meilleure bande-son pour un média visuel et meilleur clip.

Un hommage appuyé à Mariah Carey et Whitney Houston

Megan thee Stallion et Dua Lipa ont recréé un moment iconique de la pop culture. Elles ont rendu hommage à Whitney Houston et Mariah Carey. Megan et Dua Lipa présentaient le meilleur nouvel artiste. Elles étaient habillées toutes les deux en Donatella Versace.

« Tu as volé mon look », a lâché Megan. Dua a répondu: « J'avais dit que j'avais l'exclusivité. Je vais devoir en parler à Donatella. » Donatella est alors montée sur scène pour arracher le tissu et révéler deux tenues différentes. Whitney Houston et Mariah Carey avaient fait exactement la même chose aux MTV Video Music Awards en 1998.

Taylor Hawkins honoré

Un hommage appuyé a été rendu à Taylor Hawkins, le batteur des Foo Fighters décédé à 50 ans il y a une semaine. Des clips et des photos de l’artiste ont défilé au son de « My Hero », chanson du groupe. Billie Eilish a également rendu hommage à Taylor lors de sa prestation : elle portait un T-shirt XXL avec sa photo dessus.

Zelensky fait une apparition virtuelle

Le président ukrainien ne s'était pas montré aux Oscars mais il a fait une apparition virtuelle aux Grammys. "Le silence a ruiné des villes et tué des gens. (...) La guerre ne nous permet pas de choisir qui va survivre et qui va rester dans le silence éternel. Nos musiciens portent une armure au lieu de porter un smoking. (...) Remplissez le silence avec votre musique", a-t-il demandé. John Legend est alors monté sur scène accompagné des musiciens ukrainiens Mika Newton, Lyuba Yakimchuk et Siuzanna Igidan.

Un baiser passionné sur le tapis rouge

Justin Bieber et Hailey Baldwin ont échangé un baiser passionné sur le tapis rouge. Justin Bieber a sorti "Justice", qui lui a permis de décrocher huit nominations aux Grammys. Il a chanté "Peaches", qui s'est placé directement numéro un au Billboard 100 en mars dernier. Cette apparition du couple intervient alors que Hailey Baldwin a été hospitalisée à Palm Springs pour un caillot de sang dans le cerveau début mars.

Le Grammy polémique

Cinq ans après avoir admis s'être masturbé devant des femmes sans leur consentement, Louis C.K. a remporté un prix pour son album Sincerely Louis C.K. En 2017, l'humoriste avait fait un pas de côté. Dans son album, il plaisante sur les accusations portées contre lui. Il n'avait pas fait le déplacement aux Grammy Awards.