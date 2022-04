Les acteurs de la série «Le prince de Bel-Air» s’expriment sur la gifle de Will Smith

Les anciens collègues de Will Smith sortent du silence et les avis divergent.

L'actrice Tatyana Ali, actrice de la série « Le prince de Bel-Air », a donné son avis sur la gifle de Will Smith aux Oscars. Elle jouait la petite cousine de Will dans la sitcom des années 90. Tatyana, 43 ans aujourd'hui, a écrit sur Twitter: « J'aime beaucoup Will Smith. Chris Rock ne méritait pas d'être frappé. Point final ». Elle ajoute avoir mal au coeur.

« Je ne sais pas ce qui a provoqué ce chaos et cette confusion mais je sais que Will a un grand coeur. Je l'ai vu souvent faire de son mieux pour faire ce qui est juste. Je crois en lui. »

Selon Entertainment Weekly, Janet Hubert, qui jouait la tante Viv dans la série, a, elle, défendu Will Smith. « Je suis tellement fière de toi », écrivait-elle sous une photo de Will Smith dans un post Instagram aujourd'hui supprimé. « Célébrez la victoire, rien d'autre ne compte. » Elle admettait que les actions de Will Smith et Chris Rick étaient « incorrectes ». « Mais Chris n'avait pas besoin d'en arriver là. »