Belle surprise pour le candidat belge de «Top Chef»

Les candidats ont dû choisir entre un resto indien avec une grande salle lumineuse et une cuisine dotée d'un four traditionnel en terre cuite; un resto karaoké bien kitsch et une brasserie française avec une petite cuisine.

Le Belge Arnaud et ses coéquipiers Wilfried et Mickaël, qui font partie des brigades d'Hélène Darroze et Philippe Etchebest, ont hérité du resto-karaoké. Ce n'était pas leur premier choix au départ mais bonne surprise: ce sont eux qui s'en sont le mieux sortis.

Ils ont fait de cet endroit le temple de la saucisse. Leur resto « Philo Saucisse » servait de la saucisse de l'entrée au dessert. Leur concept a plu au critique François-Régis Gaudry, invité à donner son avis sur cette épreuve.

Au menu: saucisse d'agneau et poulpe en entrée, saucisse de chou vert et aligot en plat et boudin blanc à la fève de tonka, pomme et citron en dessert. L’originalité et le côté réconfortant des plats a plu au jury. Leur proposition de plats à emporter a achevé de le convaincre.