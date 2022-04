«Poutine se comporte comme un phallus géant»

Gustave Kerven et Benoît Delépine profitent de la sortie de leur nouveau film pour donner leur avis sur Poutine.

« En même temps » est une comédie qui véhicule des messages écologistes et féministes. Le film se termine sur une série de statistiques qui rappellent le nombre de féminicides, les chiffres effrayants des violences sexuelles ou encore, le nombre d’agressions en ligne.

Gustave Kervern et Benoît Delépine ont réalisé « En même temps », au cinéma cette semaine. Le film raconte les déambulations nocturnes de deux maires que tout oppose (l'un est écolo, l'autre divers extrême centre"), qu'une activiste féministe a collés ensemble.

Dans une interview accordée au Parisien, Benoît Delépine parle du féminisme et déclare: « Poutine est un exemple typique de l’impasse du patriarcat. Il se comporte comme une espèce de phallus géant qui se dresse et décide tout seul d’écrabouiller un peuple pour montrer qu’il est le plus fort. »