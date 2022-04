République ou monarchie: qui coûte le plus cher?

Le premier tour des élections présidentielles françaises a lieu ce dimanche 10 avril. L’occasion de se pencher sur le budget du président de la République. Le chef de l’État français qui, sous la Ve République initiée par le général de Gaulle, dispose de pouvoirs exécutifs considérables et prend les allures d’un monarque républicain, à ceci près qu’il est élu tous les cinq ans. Le président sortant, Emmanuel Macron, en est un bel exemple, lui qui, le mois dernier, avait choisi le château de Versailles cher au roi Louis XIV pour accueillir un sommet exceptionnel des chefs d’État et de gouvernement européens, mais surtout faire rayonner la France ! Alors combien coûte ce Président-Soleil pour gouverner ? Comparons le système de « république monarchique » avec notre modèle de monarchie constitutionnelle et sortons notre calculette.