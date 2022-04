La Côte belge en version «époustouflante»

Quelque 140 lieux étonnants à la mer revisités par 47 photographes. Et plus d’une vingtaine d’escapades pour les découvrir par vous-mêmes sur place.

Vous connaissez sans doute bien la Côte belge. Vous aimez vous y promener en toute saison, dans les dunes d’Oostduinkerke, les pads du Zoute, les vertes prairies de l’arrière-pays ou sur la digue d’Ostende, réchauffés par un soleil de printemps ou fouettés par un vent piquant d’automne. Ces photos vont vous faire appréhender autrement notre littoral belge, qui est tellement plus que ce cliché de l’alignement un peu triste de barres d’immeubles à front de mer. Pour lancer la saison touristique – qui démarre d’ailleurs sur les chapeaux de roue en ces vacances de Pâques –, les dix stations balnéaires de la Côte et Westtoer, le service touristique de la province de Flandre-Occidentale, ont demandé à des photographes de poser leur regard et leur objectif sur ce cadre de vie et de détente afin d’en faire ressortir la beauté intrinsèque. Avec dans l’optique de faire découvrir bien des endroits étonnants.