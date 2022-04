«Je n’ai pas pu acheter de sac Chanel parce que je suis russe»: la colère des influenceuses à Dubaï

L'influenceuse russe Liza Litvin a raconté une expérience similaire. En story sur Instagram, elle confiait qu'un point de vente Chanel à Dubaï lui avait demandé de signer un document déclarant qu'elle ne vivait pas en Russie et qu'elle n'utiliserait pas son sac sur le sol russe. « Je suis allée dans une boutique Chanel au Mall of the Emirates. Ils ne m'ont pas vendu leur sac parce que je viens de Russie », écrivait-elle, révoltée.

Le 4 mars dernier, Vogue Business rapportait que les boutiques de luxe en Russie voyaient le nombre de leurs clients tripler. « Les gens essaient d'acheter le plus possible d'articles tant qu'ils peuvent encore se le permettre ». Quelques jours plus tard, Burberry, Chanel, Hermès, Louis Vuitton, Prada et Kering annonçaient la fermeture temporaire de tous leurs magasins en Russie.