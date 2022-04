Les Barclay: un passé de milliardaires, puis la chute

Les jumeaux Barclay faisaient un temps partie des Britanniques les plus riches. Si David est décédé en 2021, Frederick serait sur la paille.

C’est une saga qui oscille entre espionnage intrafamilial, rififi entre frères et divorce coûteux. Commençons l’histoire des Barclay par le dernier élément en date : le 24 mars 2022, une audience un peu particulière se tient à la Haute Cour britannique. Sir Frederick Barclay doit répondre de ses manquements, lui qui n’a pas payé les millions qu’il devait à son ex-épouse, lady Hiroko Barclay. Un an plus tôt, la justice avait prononcé une indemnité de divorce record – survenu au bout de 34 ans d’union – à hauteur de 100 millions de livres sterling. Sir Frederick Barclay, que tout le monde pensait milliardaire, ne s’est jamais acquitté de la somme. À en croire les récentes déclarations de son avocat face au juge, l’homme de 87 ans aurait même été expulsé de son appartement ! Ses milliards se seraient tout bonnement envolés. La défense confirme que Sir Frederick Barclay ne dispose pas des fonds nécessaires pour régler un tel montant : ses relevés bancaires le prouveraient. Pire, sa famille lui prêterait de l’argent pour payer une partie de ses frais de justice.