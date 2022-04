Les communes les plus chères et les moins chères du Brabant wallon

Si l’année 2022 marque pour la première fois depuis longtemps une légère hausse des taux des crédits hypothécaires, qui pourrait ralentir le marché, l’activité immobilière a continué à se développer l’an dernier. C’est ce qui ressort des données de la Fédération belge des notaires. En 2021, on a vendu 14 % de biens en plus qu’en 2020. En moyenne, le prix de l’immobilier a également continué à grimper. Une maison moyenne belge se négociait en 2021 aux alentours de 270.000 euros, soit 8 % de plus que l’année précédente.

Dans notre dossier du jour, nous nous intéressons plus spécifiquement à la situation dans le Brabant wallon, une province qui attire et fait rêver les Bruxellois qui aimeraient s’installer à la campagne, mais pas trop loin tout de même ! Mais c’est une province qui fait peur aussi, avec sa réputation de prix de l’immobilier très élevés. Alors, province inabordable ? Voici le vrai et le faux.