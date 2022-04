Pourquoi l’insubmersible Titanic a coulé

Le naufrage le plus célèbre du monde et d’autres récits de catastrophes maritimes dans un livre en vente avec le « Soir mag » de la semaine prochaine.

Il est 23 h 40 ce dimanche 14 avril 1912. Dans son nid-de-pie situé tout en haut du mât avant du navire, à 64 m de haut par rapport au niveau de la mer, la vigie Frederick Fleet est transie de froid. Le matelot se réjouit de voir son service prendre fin dans vingt minutes et de pouvoir se réchauffer dans sa cabine neuve. Même le personnel de bord a été gâté dans ce palace flottant qu’est le Titanic ! En prenant son quart, Fleet avait été prévenu de la présence d’icebergs dans la zone, alors il scrute et surveille encore. Par cette nuit sans lune, l’océan, plat comme une mer d’huile, est plongé dans les ténèbres. Quand soudain, à 500 m à l’horizon, une masse sort de la brume, encore plus sombre que les flots. Fleet se rue sur la cloche et sonne l’alarme. Il confirme, par l’interphone, à la passerelle : « Iceberg droit devant ! »