Guerre en Ukraine: le lapsus d’Emmanuel Macron sur le plateau de TF1 (vidéo)

« Monsieur le président Macron, combien de fois avez-vous négocié avec Poutine, qu’avez-vous obtenu ? On ne débat pas, on ne négocie pas avec les criminels, les criminels doivent être combattus », avait déclaré lundi le Premier ministre polonais, membre du parti Droit et justice (PiS) au pouvoir à Varsovie. « Personne n’a négocié avec Hitler. Est-ce que vous négocieriez avec Hitler, avec Staline, avec Pol Pot », avait-il ajouté, en accusant certains dirigeants européens « d’atermoiements » et « de langue de bois ».

Lors de cette séquence, Emmanuel Macron a commis un petit lapsus qui n’est pas passé inaperçu. « J’assume totalement d’avoir constamment, au nom de la France, parlé au président de la Russie pour éviter la paix » a indiqué le candidat qui s’est directement repris. « Pour éviter la guerre, pardonnez-moi ».