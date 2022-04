Enfant star de Disney et fils de Ross Geller dans «Friends»: «La célébrité est un traumatisme»

« J'ai commencé à jouer la comédie si jeune que je ne me suis pas vraiment demandé, à l'âge adulte, si j'aimais vraiment ça », a-t-il confié au New York Times. Il a fini par se rappeler qu'il aimait être acteur « mais j'ai toujours une relation très compliquée avec la culture de la célébrité ».

Cole a commencé à jouer la comédie à l'âge de six mois aux côtés de son frère Dylan Sprouse. Il a joué dans la série « La vie de palace de Zack et Cody » sur Disney Channel et dans le film « Big Daddy ».Cole jouait aussi Ben, le fils de Ross Geller (joué, lui, par David Schwimmer) dans la série « Friends ».

« On nous dit souvent à mon frère et moi: Oh vous vous en êtes sortis. Vous vous en êtes sortis indemnes. » Mais pour lui, on ne peut pas comparer leurs expériences d'enfants stars à celles des jeunes filles de Disney Channel. « Elles étaient fortement sexualisées à un âge si précoce », s'exclame-t-il.

Cole Sprouse à gauche et Dylan, son frère, à droite. - isopix

Britney Spears et Miley Cyrus, notamment, sont issues de Disney Channel. « On ne peut pas comparer nos expériences. D'autant que chaque personne qui traverse ce traumatisme a une expérience qui lui est propre. »

« Quand on parle des enfants stars qui deviennent fous, ce dont on ne parle pas vraiment, c'est que la célébrité est un traumatisme. » Il est « sur la défensive » dès qu'on se moque de certaines jeunes femmes issues de Disney Channel. « J'ai l'impression que ça ne raconte pas de façon adéquate l'humanité de cette expérience et ce qu'il faut pour s'en remettre. »