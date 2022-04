Roman Polanski tourne son nouveau film à Gstaad et ça ne plaît pas à tout le monde Roman Polanski a investi un hôtel de luxe à Gstaad en Suisse et les employés ont dû signer une clause de confidentialité. Un collectif de techniciens, comédiens et cinéastes a pris la parole pour s’insurger contre ce nouveau tournage du réalisateur accusé d’agressions sexuelles.

Publié le 8/04/2022

Roman Polanski tourne son nouveau film à Gstaad. Il s'agit d'un huis clos qui se déroule dans un hôtel de luxe. L'histoire se déroulera le 31 décembre 1999 et elle mettra en scène « des employés de l'hôtel et une caste internationale de gens très fortunés » qui redoutent le bug de l'an 2000, selon Le Parisien.

Le Grand Palace de Gstaad a été investi par les équipes de tournage. Les employés de l'hôtel ont dû signer une clause de confidentialité.

Le César de meilleur réalisateur que Roman Polanski avait reçu pour « J'accuse » avait créé la polémique en février 2020. L'actrice Adèle Haenel avait quitté la salle pour manifester son mécontentement.

Le tournage actuel de Roman Polanski en Suisse ne passe pas mieux. Un collectif de techniciens, comédiens et cinéastes a pris la parole « pour dénoncer la facilité avec laquelle un homme condamné pour viol, accusé à de multiples reprises et qui fuit encore et toujours la justice, peut s’engager sans encombre dans une démarche artistique publique. »

« Si nous ne disons rien, nous donnons notre accord tacite, nous affirmons que cela ne nous regarde pas. Or, chaque viol, chaque agression sexiste, chaque féminicide nous regarde intimement. »

Cette tribune, publiée dans le journal Le Temps, n’a pas provoqué de réaction de la part de Polanski et de ses équipes.