10 détails complètement fous sur le mariage à 5 millions de dollars de Brooklyn Beckham (photos)

Le fils aîné de David et Victoria Beckham s’est marié ce week-end en Floride. Les festivités ont duré trois jours.

- Le mariage a eu lieu dans la maison à 130 millions de dollars de la famille de la mariée, à Palm Beach (Miami). Le couple a convié 600 personnes et les a arrosés de champagne Bollinger à 350 dollars la bouteille. Près de 90.000 dollars ont été dépensés rien que pour la décoration florale, à base d'une variété rare d'orchidées.

Brooklyn Beckham, le fils aîné de David et Victoria Beckham, a épousé Nicola Peltz ce week-end en Floride. Voilà tout ce que vous devez savoir sur ce mariage hors du commun qui s'est étalé sur trois jours et qui a coûté 5 millions de dollars.

- Selon le journal The Sun, c'est la famille de la mariée, assise sur une fortune évaluée à 2,2 milliards de dollars, qui a payé le mariage.

- Le chef Gordon Ramsay, Mel B, Eva Longoria, Serena et Venus Williams faisaient partie des invités. Le prince William et Kate Middleton ont été invités au mariage mais le couple a décliné l'invitation. Le prince Harry et Meghan Markle n'ont pas été conviés à la fête. Les Beckham avaient pourtant été invités à leur mariage en 2018.

- La mariée portait une robe Valentino et s’est changée trois fois au cours de la soirée.

- La nourriture était préparée par l'ancien chef personnel de Bill Clinton, Thierry Isambert de Miami.

- Les invités ont dû donner leur téléphone à l'entrée. La sécurité les a mis sous clé, le temps des célébrations.

- Nicola a demandé à sa grand-mère de 93 ans d'être sa demoiselle d'honneur.

Le mariage a eu lieu à Miami. - isopix

- David Beckham a livré un discours "touchant", selon les proches. "Il a parlé de la naissance de Brooklyn, de leur vie de famille et de Victoria, qui est une mère formidable."

Serena et Venus Williams faisaient partie des invités. - isopix

- La fête a été lancée par Marc Anthony: il a interprété quatre chansons. Snoop Dogg a joué au DJ dans la foulée. "C'est mon cadeau pour sa femme et lui", avait-il confié avant le mariage.

Eva Longoria était invitée mais ce n’était pas le cas de Meghan et Harry. - isopix

- En lieu et place des traditionnels cadeaux, le père de Nicola a demandé aux invités, lors de son discours, de faire un don pour l'Ukraine.