L’avenir des éoliennes se trouve en mer

C’est un cas emblématique, mais pas unique : dans la plaine de Boneffe (Éghezée), neuf éoliennes sortent de terre, après… 13 années de procédure et 7 recours d’un comité de riverains et de Natagora. Le projet d’Eneco Wind voit enfin le jour, le Conseil d’État ayant refusé l’été dernier de suspendre les travaux. Le paysage de steppe intéressait beaucoup les promoteurs éoliens, qui voulaient au départ y planter 17 mâts, alors que les naturalistes dénonçaient l’impact négatif sur les espèces d’oiseaux inféodées à ces plaines. Et les militaires avaient un temps mis leur veto également, pour continuer à utiliser Boneffe comme une zone d’entraînement des parachutistes. Il a donc fallu 13 années pour départager les différents camps.