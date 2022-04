Deux mois après sa naissance, le bébé de Kylie Jenner n’a toujours pas de prénom

En mars dernier, elle révélait que Travis Scott et elle avaient décidé de changer son prénom parce qu'il ne lui allait pas. Dans une nouvelle interview à USA Today, elle explique: « J'ai su à la seconde où j'ai signé son acte de naissance que j'allais probablement changer son nom. »

Les choses sont en cours administrativement parlant et elle ne se sent « pas prête » à révéler le nouveau prénom choisi tant que le changement n'a pas été fait légalement. Kylie Jenner et Travis Scott sont également parents d'une fille de 4 ans, Stormi.