«Titanic», le film de presque tous les superlatifs

On craignait un nouveau « Cléopâtre » ou pire encore, une nouvelle « Porte du paradis », en se rappelant que le péplum de Joseph L. Mankiewicz au budget de 44 millions de dollars avait failli emporter la Fox en 1963, et que le western historique de Michael Cimino à la mise initiale équivalente réussit à couler United Artists vingt ans plus tard. Mais non ! Pourtant qualifié de film le plus titanesque de l’Histoire à sa sortie en 1997, le « Titanic » de James Cameron s’est aussi révélé être le plus gros succès de l’histoire du cinéma mondial avec 2,2 milliards de dollars de recettes, jusqu’à ce qu’il soit détrôné en 2010 par l’« Avatar » du même auteur. Ces chiffres hors inflation laissent toujours, en valeur relative, le trône à « Autant en emporte le vent » de 1939. Ils ont pourtant eu chaud, les producteurs de ce film monstrueux, prévu pour 110 millions de dollars et en fin de compte fourni à près du double.