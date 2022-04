Jennifer Lopez raconte comment Ben Affleck l’a demandée en mariage: «Je souriais et je pleurais en même temps»

Jennifer Lopez a annoncé vendredi être fiancée à Ben Affleck. Il y a 17 ans, leurs fiançailles avaient été annulées. Le couple, sous pression médiatique constante, avait fini par se séparer. La chanteuse de 52 ans et l'acteur de 49 ans se sont retrouvés il y a quelques mois et s'offrent une deuxième chance.

Dans sa newsletter, Jennifer Lopez raconte en détail comment Ben l'a demandée en mariage. « Avez-vous déjà imaginé que votre plus grand rêve pourrait devenir réalité? », commence-t-elle. « Samedi soir, alors que je me trouvais à mon endroit préféré sur terre (dans mon bain moussant), mon bel amour s'est mis à genoux et m'a demandée en mariage. J'ai été totalement prise au dépourvu et je l'ai regardé dans les yeux en souriant et en pleurant en même temps, en essayant de me faire à l'idée qu'après 20 ans, cela se produisait à nouveau, j'étais littéralement sans voix et il a dit : C'est un oui ? J'ai dit OUI, bien sûr que c'est un OUI ».