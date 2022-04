Vitaa est maman pour la troisième fois: elle dévoile le prénom de l’enfant (photo)

Voilà une annonce que les fans de Vitaa attendaient depuis un petit moment. La chanteuse, qui n’avait pas gardé sa grossesse secrète, a accouché le 10 avril de son troisième enfant.

Vitaa a annoncé la bonne nouvelle le 13 avril. Elle a également dévoilé le prénom du bébé, sa première fille : Noa. « Louanges à toi Seigneur de m’avoir comblée une fois de plus par la plus belle de tes Créatures. Puisses-tu protéger notre poupée de ce bas-monde et la combler de tes bienfaits… », a écrit la complice de Slimane sur Instagram, en postant une photo d’elle tenant sa petite fille dans les bras à la maternité.