Deux films belges en lice pour la Palme d’Or au Festival de Cannes

La traditionnelle conférence de presse de présentation du Festival de Cannes a eu lieu ce jeudi. Le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, y a dévoilé les 18 films en lice pour décrocher la fameuse Palme d’Or. Et deux longs-métrages belges sont sélectionnés.

Tout d’abord, le film « Tori et Lokita », de Luc et Jean-Pierre Dardenne. Dans ce film, les deux frères belges, qui ont déjà remporté deux Palmes d’Or (en 1999 pour « Rosetta » et en 2005 pour « L’enfant »), racontent l’histoire de deux exilés arrivés en Belgique.