Garou explique pourquoi il a pris ses distances avec Céline Dion: «Elle n’a pas compris»

Garou et Céline Dion chantaient Sous le vent en 2001. Un duo imaginé par René Angélil, mari de Céline et grand ami de Garou. Bonne idée: la chanson est devenue un tube. Lors de son passage dans l'émissin En aparté cette semaine, Garou a expliqué pourquoi il a fini par s'éloigner de Céline Dion.

Garou et Céline Dion chantaient Sous le vent en 2001. Un duo imaginé par René Angélil, mari de Céline et grand ami de Garou. Bonne idée: la chanson est devenue un tube. Lors de son passage dans l'émissin En aparté cette semaine, Garou a expliqué pourquoi il avait fini par s'éloigner de Céline Dion.

« Elle voulait m’emmener très haut et puis, à un moment, c’est presque moi qui ai coupé le cordon pour me laisser planer », a-t-il déclaré. « J’avais plus envie de descendre que de monter. Je ne voulais pas être partout sur la planète. Il y avait une limite, je ne voulais pas aller plus haut, pas par peur, mais je me disais : Quand on va au-dessus des nuages, il y a des moments où ça se ressemble. »