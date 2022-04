L’amie d’Amber Heard expulsée du tribunal lors du procès de Johnny Depp

Eve Barlow, journaliste et amie proche d’Amber Heard aurait été écartée du procès et éjectée du tribunal pour avoir agi comme faisant partie de l’équipe juridique de l’actrice.

Le média américain Page Six rapporte que des sources qui ont assisté au procès de Johnny Depp ont dit que qu’Eve Barlow, amie proche d’Amber Heard et contributrice du New York Magazine, aurait été expulsée du tribunal. Cette dernière se serait emportée avec le juge, car elle aurait envoyé des SMS et des tweets depuis le premier rang de la salle d’audience, qui est une place habituellement réservée aux conseillers juridiques. Elle aurait agi comme faisant partie de l’équipe juridique de l’actrice et aurait même tenté d’intervenir dans le procès contre la témoin amie de Depp, Gina Deuters.

Des sources affirment au média que Barlow aurait publié un message sur les réseaux sociaux de Deuters, affirmant qu’il s’agissait d’un message récent du procès en cours. Il s’avère que le message en question a en fait été partagé en 2021 lors du précédent procès de Depp contre le journal The Sun à Londres.

Deuters, qui est l’épouse de l’employé et collaborateur de longue date de Depp, Stephen Deuters, a admis jeudi qu’elle avait vu des extraits du procès en ligne avant de témoigner. Elle a été expulsée de la salle d’audience et son témoignage a été rayé du dossier.

Les avocats de Depp ont répondu en demandant une requête pour que Barlow soit définitivement exclue de la salle d’audience, ce que le juge a approuvé.

Une source a raconté à Page Six qu’« Amber a fait asseoir son ami journaliste le plus proche – avec son équipe juridique – au procès, tweetant en direct, envoyant des SMS et publiant des informations. Eve Barlow semble penser qu’elle fait partie de l’équipe juridique d’Amber. Les avocats de Depp en ont finalement eu assez et l’ont expulsée de la salle d’audience. »

Le juge Azcarate s’est également opposé aux textos et aux tweets de Barlow et, selon les transcriptions du tribunal, a déclaré : « Elle tweetait en direct depuis ma salle d’audience… et je sais que les députés l’ont fait sortir parce qu’elle envoyait des textos. C’est contre l’ordonnance du tribunal. Mme Barlow ne reviendra pas dans la salle d’audience pendant ce procès. »