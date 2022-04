Le prince Albert au cœur d’une guerre des clans

Depuis des mois maintenant, Monaco ne bruit plus que de ces rumeurs. Elles ont même supplanté celles concernant les moult apparitions/disparitions de la princesse Charlène… Mise en ligne le 23 septembre 2021 sur une obscure chaîne YouTube, la première vidéo a rapidement fait le tour du Rocher. L’ont visionnée même des gens qui entendent peu de choses à internet, mais le sujet était par trop scandaleux pour qu’il reste dans l’ombre. Le titre ? « Comment Didier Linotte, président du Tribunal suprême de Monaco, et son club ont corrompu la justice ! » Quelques jours plus tard, au tour de Thierry Lacoste de faire les frais du vidéaste anonyme : « Avocat des stars à Monaco, il fait partie d’un réseau de corruption avec Didier Linotte. » Les vidéos se réfèrent à un site internet sur lequel deux autres noms bien connus en principauté sont jetés en pâture dans des articles non signés, Messieurs Palmero et Anselmi. Qui sont ces quatre individus ?