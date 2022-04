Qui a le plus de succès sur les applications de rencontre? Une étude internationale menée auprès de 1,8 million de personnes actives sur le marché virtuel de l’amour précise les qualités les plus appréciées chez un partenaire.

Par Joëlle Smets Publié le 23/04/2022

Le monde change-t-il ? La guerre en Ukraine nous incite à répondre par la négative. Mais les lois de la séduction entre les hommes et les femmes sont-elles autres en ce 3e millénaire s ? Ont-elles évolué en ce XXI siècle qui célèbre dans certains plus d’égalité entre les genres ? La réponse est à découvrir dans une étude publiée ce mois d’avril 2022 dans Human Nature et menée auprès de 1,8 million de personnes issues de 24 pays. « Being More Educated and Earning More Increases Romantic Interest » s’est penché sur les rencontres en ligne pour voir qui sont les personnes qui ont le plus de succès ? Les femmes ? Les hommes ? Avec quels traits de caractère ? Quel profil ? On note au passage qu’aux États-Unis, pas moins de 40 % des couples se forment désormais en ligne. Inégalité sur le marché de l’amour Pour ce faire, les deux chercheurs ont analysé les données de la dizaine de sites de rencontres appartenant au groupe Spark Networks Services et répertorié tous les signes d’intérêt échangés entre des partenaires potentiels, les messages envoyés, les likes reçus comme les clins d’œil. Ils les ont mis en lien avec les profils des personnes et en particulier avec les niveaux de revenus et d’éducation. Le premier constat des deux auteurs de l’étude, Peter Jonason de l’Université de Padoue et Andrew Thomas de l’Université de Swansea, est celui de l’inégalité absolue ! Dans cet immense marché de l’amour, certains profils jouissent d’un très grand succès et reçoivent des centaines de messages quand la majorité des inscrits est bien souvent ignorée.

Autre constat : les femmes ont plus de demandes de rencontres que les hommes. Et on ne s’en étonnera pas : les femmes qui initient, qui draguent, se montrent pro actives et inversent les rôles traditionnels en devenant « chasseuses » peuvent effrayer ou avoir peur de passer pour ce qu’elles ne sont pas… Le succès des hommes compétents Mais la grande conclusion de l’étude, peu surprenante elle aussi, est liée au niveau de compétence que les deux scientifiques ont défini comme un bon niveau d’éducation et de revenus. Plus vous avez de compétences et plus vous avez de succès ! Et bien évidemment ces spécificités sont bien plus appréciées et recherchées chez les hommes que chez les femmes. Les hommes qui ont de telles caractéristiques, jouissent 2,5 fois plus de demandes de rencontres que les femmes ayant ce profil. Et cela s’est remarqué dans tous les pays étudiés, des États-Unis au Mexique en passant par la Pologne, l’Espagne, la Finlande ou le Chili… Ainsi les femmes recherchent des partenaires qui ont un bon statut socio-économique. Tout comme elles sont intéressées par les hommes qui ont des potentialités d’acquisition de ressources, soit des hommes perçus comme ambitieux et ayant un bel avenir potentiel. Ce sont dans les pays où l’égalité entre les sexes est plus valorisée que ces profils sont légèrement plus appréciés. Par contre, les chômeurs ou hommes paresseux n’ont pas la cote. Nulle part. Les femmes sont même susceptibles de mettre fin à la relation avec un tel partenaire. Un partenaire qui peut aider pour élever une progéniture Ainsi les luttes féministes et la moindre inégalité entre les sexes ne semblent pas avoir bouleversé le marché de l’amour… Les femmes préfèrent encore et toujours des partenaires qui peuvent les soutenir économiquement car comme l’explique la psychologie évolutionniste, elles sont plus impliquées physiquement dans le processus de reproduction. Aujourd’hui encore, malgré les combats féministes, il n’y a pas d’égalité dans la prise en charge des enfants et du ménage. Avoir une progéniture comme un foyer implique toujours davantage les femmes que les hommes. Or pour qu’un enfant évolue bien, le niveau économique de la famille compte. De quoi inciter sans doute bien des femmes à privilégier un partenaire qui peut subvenir aux besoins matériels d’une éventuelle famille. Comme l’écrivent les deux chercheurs dans leur étude, « obtenir suffisamment de ressources pour créer et élever une progéniture est un problème universel qui existe pour la plupart des mammifères, y compris les humains, et trouver un partenaire qui peut aider peut être une partie essentielle de la sélection des partenaires. » » On rappelle que selon l’UNICEF, élever un enfant de la naissance à l’âge de 17 ans coûte entre 900 dollars par an dans les pays en développement et 16 200 dollars par an dans les pays développés.