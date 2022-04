Une chaîne de télé taïwanaise annonce par erreur une invasion chinoise et sème la panique

La chaîne de télévision taïwanaise CTS a présenté ce mercredi ses excuses, après avoir commis une grosse erreur, rapporte Europe 1. Sans le vouloir, elle a diffusé lors de sa matinale d’information des messages alertant sur une invasion de la Chine à Taïpei.

Des bandeaux affirmant notamment ceci : « La ville de New Taïpei est touchée par des missiles guidés de l’armée communiste », « Des navires ont explosé, des installations et des bateaux ont été endommagés dans le port de Taïpei » et « La guerre pourrait éclater, la ville de New Taïpei ouvre un centre conjoint de commandement et de contrôle d’urgence » sont apparus à l’écran, ce qui a affolé une partie la population.