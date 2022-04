Testé pour vous : Devolo Magic 2 WiFi 6 Mesh Multiroom Kit

Voici quelques mois, le fabricant allemand lançait un premier système combinant les technologies CPL (Courant Porteur en Ligne) et WiFi 6. La solution proposée aujourd’hui est plus complète et plus ambitieuse. Son idée ? Remplacer et étendre le réseau Wi-Fi existant. Selon les enquêtes de Devolo, la grande majorité des consommateurs utilisent des routeurs d’ancienne génération. Il s’agit souvent du modèle livré par le fournisseur d’accès... il y a de ça plusieurs années. Certes, il continue à fonctionner. Mais dans le même temps, on a renouvelé et augmenté le nombre d’appareils connectés dans le foyer... tout en en multipliant l’usage. Trop de circulation sur les autoroutes de l’information ? C’est comme sur la E40 : cela amène des bouchons. On peut bien sûr tenter de contourner le problème en installant tel ou tel système d’extension à travers l’habitation. Mais le « frein » initial constitué par le routeur demeure.