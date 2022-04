Alec Golard : «C’est aussi intense émotionnellement que physiquement»

Slimane, qui était venu prêter main-forte aux coaches de la saison 10 ne s’y est pas trompé, qui a décrit sa voix comme « un mélange de Jeff Buckley et de Leonard Cohen ». Dès les auditions à l’aveugle, l’impressionnante maîtrise vocale d’Alec Golard n’a eu de cesse de bluffer les jurés et le public. Il est vrai que le Brabançon de 23 ans est tombé dans la musique quand il était tout petit. Une passion jamais démentie et qui l’a poussé à tenter l’aventure « The Voice », un peu pour voir ce qu’il valait mais aussi pour avoir la chance de côtoyer des artistes de talent. Comme l’indétrônable BJ Scott, choisie pour être son mentor et qui aura été bien plus encore : une maman, un modèle, une complice et un atout qui l’a porté jusqu’à la victoire. Mardi de la semaine dernière, Alec s’est imposé face à Valentine, raflant pas moins de 58 % des votes et un peu de notre cœur aussi.