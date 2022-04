Atteinte d’un cancer, Mademoiselle Luna donne de ses nouvelles: «La vie continue» (vidéo)

L’animatrice et DJ de Radio Contact s’est confiée sur son combat contre le cancer.

En janvier dernier, Mademoiselle Luna, DJ attitrée de Radio Contact, a annoncé être atteinte d’un cancer du sein. Et c’est elle qui, ce mercredi matin, a présenté l’édition 2022 du Télévie, opération pour laquelle elle a décidé de s’engager.

Invitée sur le plateau du 13h ensuite sur RTL TVI, Mademoiselle Luna s’est confiée sur son combat. « Je suis touchée par un cancer du sein triple négatif pour ma part et je viens de terminer mes 16 séances de chimiothérapie. Je m’apprête à être opérée mardi prochain », a témoigné l’animatrice radio, qui souhaite par-dessus tout montrer une image positive de sa bagarre contre la maladie, « montrer que malgré les traitements et malgré les choses lourdes qu’on subit, la vie continue et je vais bien ».