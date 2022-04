Grégory Lemarchal: le combat perdu

Sa voix d’ange et son doux visage sont encore présents dans le cœur du public, 15 ans après sa disparition. Vainqueur de la « Star Academy 4 », Grégory Lemarchal s’est éteint le 30 avril 2007, emporté par la mucoviscidose, une maladie génétique rare.

Pour lui rendre hommage et faire encore résonner ses chansons, le coffret CD/DVD « Pourquoi je vis-15 ans » est réédité cette semaine. La Une lui consacre également une soirée avec la rediffusion du téléfilm du même nom. Ce biopic en deux parties, qui avait rencontré un énorme succès d’audience lors de sa sortie en 2020, retrace l’histoire de ce jeune artiste décédé à 23 ans. La ressemblance troublante de Mickaël Lumière, qui incarne Grégory, avait marqué les esprits. L’acteur avait en outre réussi à faire rayonner la joie de vivre du jeune homme et surtout sa combativité qui force le respect et l’admiration.