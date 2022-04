Débat Macron-Le Pen: Gérard Majax a «cru rêver» quand Macron a cité son nom (vidéo)

Figure des années 80, le magicien Gérard Majax a été surpris en regardant sa télévision ce mercredi soir lorsqu’Emmanuel Macron l’a cité en plein débat. Pour attaquer sa rivale Marine Le Pen, le candidat de La République en Marche l’a comparée au magicien star des années 80.

Auprès de nos confrères de BFMTV, l’homme de 78 ans est revenu sur ce qu’on pourrait qualifier d’hommage inattendu. « J’ai cru rêver. Je me suis dit que j’avais dû mal comprendre. Vous savez, à cette heure-là, je suis un peu fatigué. Il n’y a pas que les émissions de télé. C’est pour ça que beaucoup de gens me connaissent. J’ai écrit une quarantaine de livres, créé des boîtes de jouets, j’ai aussi écrit un long-métrage. Donc un petit phénomène amusant comme ça ne m’étonne pas ». Il conclut sa prise de parole avec une belle punchline : « Vous savez, les politiciens sont aussi des magiciens, ils font apparaître et disparaître les choses ».