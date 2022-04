Émotion lors de l’hommage de Stromae à Arno à Coachella (vidéo)

Ce samedi soir, Stromae était dans le désert californien afin de donner une performance comme il en a l’art au célèbre festival Coachella. Alors qu’il a proposé plusieurs titres de son tout nouvel album Multitudes, l’artiste belge a annoncé aux festivaliers qu’il allait également jouer des chansons qui l’ont fait connaître.

Après avoir mis le feu sur scène avec Alors on danse, Stromae et ses musiciens se sont avancés au plus proche du public et ont pris du temps pour faire passer un message aux personnes présentes sur place. « Merci beaucoup Coachella », a-t-il débuté. « Je voulais seulement dédicacer ce concert à un artiste que j’aime. Il est décédé aujourd’hui, un artiste belge. Et je voulais juste dédicacer ce concert à Arno. S’il vous plaît, faites du bruit pour lui. Coachella, merci ! »