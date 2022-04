Jane Fonda consciente d’être «plus proche de la mort» qu’autre chose

Jane Fonda, 84 ans, est très consciente d'être « plus proche de la mort » qu'autre chose. « Mais ça ne me dérange pas tant que ça », a-t-elle confié lors de la promotion de la série « Grace and Frankie » sur Netflix.

« Ce qui me dérange, c'est que mon corps n'est pas le mien. Mes genoux, mes hanches, mes épaules ne sont pas les miennes », a plaisanté l'actrice, grande adepte du fitness, sur CBS. Elle ajoute: « Je suis toujours en vie et je travaille. Je ne peux plus skier ou courir. Bon. Vous savez, on peut être très vieux à 60 ans et très jeune à 85 ans ».