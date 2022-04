Pourquoi Brigitte Macron a changé de rôle

Très discrète pendant la campagne de son époux, la Première dame n’est plus à la manœuvre, elle s’est trouvé un nouveau job.

Omniprésente la première fois, presque invisible la seconde : Brigitte Macron fut assez discrète au cours de la dernière campagne présidentielle de son mari. Certes, elle était toujours présente lors de ses grands rendez-vous en public ou à la télévision, mais en se contentant des coulisses et sans jamais monter sur la scène, si ce n’est ce dimanche soir de victoire. Elle a préféré l’encourager de loin, parfois avec ses petits-enfants, lui esquissant un baiser du bout des lèvres. Le couple est plus fusionnel que jamais, mais plus sur le plan du boulot.