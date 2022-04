Véronic Dicaire de retour en Belgique avec son spectacle «Showgirl»

Rentrée en fanfare pour Véronic Dicaire. Télé, cinéma, imitations, demandez le programme, mais son must reste la scène ! Après « Voices » (80.000 fans en Belgique et 17 représentations dont six fois Forest National en 2020), la Canadienne ajoute de nouvelles voix à son arc, sans oublier son amie Maurane.

Retour à vos racines : l’imitation vocale avec l’accent mis sur le rire !