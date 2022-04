Essai de la Royal Enfield Classic 350: une remplaçante de choix

La Classic 500 est morte, vive la Classic 500 ! Cette Royal Enfield n’a, évidemment, pas résisté à l’ultramodernité incarnée par la norme Euro 5. La gamme Royal Enfield ne pouvait toutefois rester éternellement sans « Classic » dans ses rangs. La nouvelle Classic 350 se dévoile donc avec un look intemporel mais avec une technologie résolument moderne si on la compare à son aïeule.

En effet, le bloc a été repris « tel quel » de la Meteor. Ses spécifications restent inchangées : 349 cc, refroidissement par air et huile, 20,2 ch à 6.100 tr/min et 27 Nm à 4.000 tr/min. Le châssis, également, ne bouge pas d’un iota. Un cadre à double berceau, une fourche télescopique hydraulique de 41 mm à l’avant et des amortisseurs réglables à l’arrière. Derrière le guidon, on découvre un joli compteur rond typique de ce genre de bécane. Celui-ci comprend néanmoins un carré LCD affichant les infos de base.