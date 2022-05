Si l’Élysée m’était conté (4): Liberté, Égalité, Austérité

Le Président élu entre au Palais par la Cour d’honneur, bordée de part et d’autre par un détachement de la Garde républicaine. Il a un entretien avec son prédécesseur, le cas échéant. La cérémonie d’investiture proprement dite a lieu dans la Salle des fêtes. À l’issue de cette cérémonie, le Président de la République se rend sur la terrasse du parc en compagnie du Premier ministre et des présidents des deux assemblées. On lui rend les honneurs militaires. On tire 21 coups de canon… Le protocole est soigneusement codifié, nous apprend le site Elysée.fr