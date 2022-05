Le clin d’œil de Jean-Pierre Pernaut dans «Donne-moi des ailes»

Le moins que l’on puisse dire est que le regretté présentateur du « 13 Heures » de TF1 répondait toujours présent dès qu’il s’agissait d’une bonne cause ou d’un bon film. Ou pourquoi pas les deux, comme c’est le cas de ce « Donne-moi des ailes » que présente ce soir France 2 en première diffusion hexagonale non cryptée. Tout au long de son immense carrière, en effet, Jean-Pierre Pernaut est régulièrement apparu dans son propre job de présentateur, et pour le film de ce dimanche soir, il n’était pas le seul, puisque Laurent Delahousse a donné le même change pour la chaîne elle-même associée à la production du film, via sa filiale France 2 Cinéma. Les « vraies fausses séquences de JT » n’ont du reste jamais été rares dans le panorama du cinéma français, la plus originale restant sans doute celle où Yves Mourousi présentait les actualités de la Rome antique dans le « Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ » de Jean Yanne. Un des nombreux gags de cette parodie anachronique de « Ben-Hur » remontant à 1982.